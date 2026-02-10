النائب محمد الحداد: استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للمجموعة الاقتصادية خطوة إيجابية للاقتصاد

قال النائب محمد الحداد أمين سر لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن التعديل الوزاري الذي وافق عليه المجلس اليوم الثلاثاء، حمل العديد من المؤشرات الإيجابية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة ten، أن في مقدمة هذه المؤشرات استحداث منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للمجموعة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الخطوة هامة وستنعكس بشكل إيجابي على الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

أوضح أن وجود نائب لرئيس الوزراء معني بالمجموعة الاقتصادية سيسهم في تحقيق قدر أكبر من الانسجام والتنسيق بين الوزارات المعنية، من خلال وجود مسئول مباشر عن إدارة هذا الملف.

وأكد ضرورة التزام التشكيل الوزاري الجديد بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الواضحة والمحددة، وتلبية تطلعات الشعب المصري، ومن بينها توجيهات القيادة السياسية المتعلقة بالمجالس المحلية واستكمال الاستحقاقات الدستورية القائمة، باعتبارها مطلبًا شعبيًا مهمًا، فضلًا عن دورها في معاونة مجلس النواب على أداء مهامه الرقابية والتشريعية بكفاءة أكبر، مشيرًا إلى أن الحديث عن محوري الصحة والتعليم، والارتقاء المستدام بمنظومتيهما.

ولفت إلى أهمية البحث عن آليات وطرق جديدة مع ملف الدين العام للدولة، لتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة، مردفًا أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين مجلس النواب والحكومة، في إطار الإيمان المشترك برؤية مصر 2030، متوقعًا أن يلمس المواطنون نشاطًا ملحوظًا خلال المرحلة المقبلة.

ووجه رسالة إلى الحكومة، دعا فيها إلى الانتباه الكامل لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والشروع في تنفيذها فورًا، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب إخلاصًا في الجهود وتضافرًا في العمل لتحقيق تطلعات المواطنين.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على التعديل الوزاري، وذلك وفقًا لأحكام المادة 147 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وبموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلثي أعضاء المجلس.