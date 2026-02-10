قال الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إن الهلال يواصل تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية من خلال ثلاثة مشاهد رئيسية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنه يتواصل الدفع بقوافل زاد العزة من مصر إلى غزة، حيث أُطلقت اليوم القافلة 135، وتحمل أكثر من 7 آلاف طن من المساعدات.

وأشارت إلى استمرار التركيز على المستلزمات الإغاثية والملابس الشتوية والبطاطين والمشمعات وخيم الإيواء.

ولفتت إلى أن هناك مشهدين يتم العمل عليهما في الجانب المصري من معبر رفح، وهما استقبال الدفعة السابعة من المصابين والمرضى الفلسطينيين الوافدين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مصر.

ولفتت إلى توديع الدفعة السابعة من الفلسطينيين الذين أتموا العلاج داخل الأراضي المصرية في الفترة الماضية، مؤكدة أن الهلال الأحمر يتواجد داخل المعبر من الجانب المصري لاستقبال المرضى والجرحى الوافدين بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وأفادت بأن دور الهلال الأحمر في هذه العملية هو تقديم الدعم النفسي وتقديم كافة الخدمات الإغاثية داخل المعبر، بجانب خدمات إعادة الروابط العائلية، مشيرة إلى إنشاء مطبخ إنساني متنقل داخل المعبر لتقديم وجبات إفطار ووجبات غداء للأسر المغادرة والأشخاص الوافدين.

ولفتت إلى تشغيل مركزين للخدمات الإنسانية داخل صالتي المغادرة والوصول في معبر رفح، بما يكتمل المشهد الإنساني الذي تبذله مصر.