نيويورك تايمز: إسرائيل لن تسحب قواتها من غزة إلا بعد نزع سلاح حماس

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم، نقلاً عن مصادرها، إن إسرائيل لن تسحب قواتها من غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية.

وأضافت المصادر أن خطة نزع سلاح حماس بمسار تدريجي قد يستغرق أشهرا.

وأوضحت الصحيفة أن أمريكا ستسمح لحركة حماس بالاحتفاظ بأسلحة صغيرة في البداية.

وفي وقت سابق، جددت حركة "حماس"، الأحد، تمسكها بسلاحها، وقالت إن الوسطاء تفهموا رؤيتها في هذا الشأن، مشددة على أن الخطر يأتي من إسرائيل وليس من قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحركة بالخارج خالد مشعل، خلال منتدى "الجزيرة" السابع عشر في العاصمة القطرية الدوحة بعنوان "القضية الفلسطينية والتوازنات الإقليمية".

وقال مشعل إنه "جرى تفهم رؤية حماس فيما يتعلق بالسلاح من الوسطاء".