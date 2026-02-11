الجامعة العربية: القضية الفلسطينية تظل محور اهتمام الإعلام العربي

شاركت الأمانة العامة لـجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) في أعمال اجتماع الدورة العادية (22) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام، اليوم الأربعاء في الكويت، بحضور عمر سعود عبد العزيز العمر، وزير الدولة الكويتي لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة.

وحرص السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال، على توجيه الشكر للسعودية على الجهود المقدّرة والتعاون البنّاء مع قطاع الإعلام والاتصال خلال رئاسة الدورة السابقة باقتدار وحكمة.

وقال خطابي خلال كلمته إن القضية الفلسطينية تظل محور اهتمام الإعلام العربي، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقرارات الباطلة التي تستهدف إحداث تغييرات في الوضع القانوني والإداري بالضفة الغربية، والمساس بحرمة المقدسات الروحية والمواقع الأثرية، في انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني، والتي تحاول سلطات الاحتلال من خلالها الإجهاز على الجهود الدولية والإقليمية لإحلال السلام في المنطقة، تمشيًا مع رؤية حل الدولتين.

وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لاستنهاض الضمير العالمي تجاه ما يعانيه الشعب الفلسطيني من قهر وظلم وحرمان، منوهًا بالدور الفعال للصحفيين الفلسطينيين في ظل الأوضاع الإنسانية المؤلمة بقطاع غزة، والتصرفات العدوانية للمستوطنين في الضفة الغربية، بما يتطلب تحركًا جماعيًا على واجهة الدعم الإعلامي، ولا سيما تفعيل الآليات التنفيذية لمحاور خطة التحرك الإعلامي في الخارج.

وشدد على ضرورة توظيف المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز موجة التضامن الدولي مع مشروعية القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات العربية الثابتة التي تُفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد أن قطاع الإعلام والاتصال بالأمانة العامة حريص على متابعة قرارات مجلس وزراء الإعلام وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل، بما يسهم في تكثيف وتنويع مجالات التعاون الإعلامي البيني العربي، وصناعة إعلام يمتلك المقومات الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة، بما فيها محاربة الإرهاب والتطرف، وتصحيح الصورة النمطية عن العالم العربي من خلال محتوى إعلامي يعكس أصالة القيم وعراقة الموروث الحضاري والانفتاح على ثقافة التعايش والعيش المشترك، مشيدًا بالدور الوازن لـمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة.

وأشار إلى التوصيات التي أعدتها اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالتعاون مع الأمانة الفنية، تمهيدًا لإقرارها في سياق متابعة قرارات مجلس وزراء الإعلام، ومنها تنفيذ الخطط التنفيذية المتعلقة بالاستراتيجية العربية للتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة الموحدة للتعاطي الإعلامي مع قضايا البيئة، والاستراتيجية المشتركة لمكافحة الإرهاب، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح أن موضوع وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية حظي بنقاش مستفيض، حيث أكدت اللجنة أهمية إحكام الرؤية التفاوضية مع هذه الشركات بصورة توافقية وناجعة، بما يؤمّن حقوق وسيادة الفضاء الرقمي العربي على المستوى المالي، وحماية المحتوى.

وأكد التزام قطاع الإعلام والاتصال بمواصلة العمل بروح تشاركية مع مختلف الفاعلين من دول ومنظمات واتحادات مهنية، للنهوض بمكونات الإعلام العربي في ظل التحولات البنيوية العميقة للمشهد الإعلامي العالمي، مع ضرورة بذل أقصى الجهود لكسب ثقة واحترام الجمهور، خاصة الشباب، عبر تكريس قواعد المهنية والشفافية والمصداقية والتنافسية، وتشجيع الكفاءات الإعلامية العربية على الابتكار، لا سيما من خلال جائزة التميز الإعلامي العربي، موجهًا الشكر لدولة الكويت على رعايتها الكريمة لهذه الجائزة.