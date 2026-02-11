 الزمالك يفوز على بتروجت في دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة - بوابة الشروق
الأربعاء 11 فبراير 2026 12:29 ص القاهرة
الزمالك يفوز على بتروجت في دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة

محمد ثابت
نشر في: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 فبراير 2026 - 11:42 م

أُقيمت اليوم الثلاثاء مباريات قوية ضمن الجولة الثانية من الدور قبل النهائي لبطولة دوري السوبر الممتاز للكرة الطائرة لموسم 2025-2026.

ففي المجموعة الأولى، فاز الأهلي على هليوليدو بنتيجة 3-0، كما فاز سبورتنج على القناة 3-0، وتغلّب سموحة على الترسانة 3-1، وتفوّق هليوبوليس على الاتحاد السكندري 3-0.

وفي المجموعة الثانية، حقق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3-1، كما تغلّب مصر للبترول على الزهور 3-1.

وفي المجموعة ذاتها، فاز الطيران على وادي دجلة 3-2، وفاز الجزيرة على طلائع الجيش 3-1 في ختام مباريات اليوم.

ويُذكر أن توزيع مجموعتي الدور قبل النهائي من الدوري جاء كالتالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي، سموحة، هليوبوليس، سبورتنج، هليوليدو، الترسانة، الاتحاد السكندري، القناة.

المجموعة الثانية:

الزمالك، بتروجت، الطيران، وادي دجلة، الجزيرة، الزهور، طلائع الجيش، مصر للبترول.


