الصحة العالمية: الصراع في السودان يدفع النظام الصحي إلى الانهيار

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان شبلي سهباني، الثلاثاء، إن الصراع الدائر في البلد العربي أوصل نظامه الصحي إلى حافة الانهيار.

وأوضح سهباني، في مؤتمر صحفي بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، أنه من أصل نحو 54 مليونا إجمالي سكان السودان، يحتاج أكثر من 33.7 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، ونحو 21 مليونا إلى مساعدات صحية.

وأضاف: "مع نزوح 13.6 مليون شخص بسبب الحرب، لا يزال السودان بؤرة أكبر أزمة نزوح في العالم. ومن بين هؤلاء 9.1 ملايين نازح داخليا، و4.5 ملايين لجأوا إلى الدول المجاورة".

ولفت إلى أن النظام الصحي في السودان يعاني من دمار هائل، وفقدان وتلف المعدات والإمدادات، ونقص الكوادر الطبية، وعدم كفاية التمويل التشغيلي.

وأشار إلى أن السودان يواجه تفشياً واسعاً لسوء التغذية وأمراضاً أخرى تهدد الحياة، فضلاً عن الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة.

وأردف: "الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات هم الأكثر تضرراً من سوء التغذية المنتشر في السودان. ويتوقع أن يستمر سوء التغذية في التفاقم خلال عام 2026، ليصل إلى حوالي 4.2 ملايين حالة، مقارنةً بـ 3.7 ملايين حالة عام 2025".

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.