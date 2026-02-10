رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية في إستونيا: موسكو تماطل في محادثات السلام الأوكرانية مع واشنطن

قال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإستوني، كاوبو روسين، لوكالة أسوشيتد برس، إن المسئولين الروس لا يرغبون في وقف العملية الشاملة الذي تشنها بلادهم على أوكرانيا منذ نحو أربع سنوات، ويعتقدون أنهم يستطيعون "التفوق" بالذكاء على الولايات المتحدة خلال المحادثات مع واشنطن حول كيفية إنهاء الحرب.

وأضاف روسين، أن موسكو تماطل في المحادثات مع واشنطن، وأنه "لا يوجد أي نقاش على الإطلاق حول كيفية التعاون الحقيقي مع الولايات المتحدة بشكل فعال".

وقال روسين، في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت قبل نشر التقرير الأمني ​​السنوي لإستونيا اليوم الثلاثاء، إن هذه النتائج تستند إلى معلومات استخباراتية جمعتها بلاده من "مناقشات داخلية روسية".

ولم يوضح روسين كيفية الحصول على هذه المعلومات.

وأضاف روسين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يزال يعتقد في قرارة نفسه أنه قادر على تحقيق نصر عسكري (في أوكرانيا) في وقت ما".

وقال مسئول في البيت الأبيض، ردا على تصريحات رئيس الاستخبارات الإستونية، إن مفاوضي الرئيس أحرزوا "تقدما هائلا" في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأشار المسئول تحديدا إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا في أبو ظبي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا لإطلاق سراح أكثر من 300 أسير، وذلك رغم أن عمليات تبادل الأسرى جرت بشكل متقطع منذ مايو الماضي.

وأضاف المسئول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لعدم حصوله على إذن بالتصريح علنا، أن هذا الاتفاق دليل على تقدم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.