رفع باو كوبارسي، لاعب برشلونة، راية التحدي قبل مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في بطولة كأس ملك إسبانيا.

برشلونة كان قد خسر من أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.

وقال كوبارسي في تصريحات عبر صحيفة "موندو ديبورتيفو": "تأثرنا بالتوقف الذي دام لمدة 10 دقائق ضد أتلتيكو مدريد في الشوط الثاني".

وأضاف: "كان هذا الهدف سيسمح لنا بمواجهة قوية بقية المباراة وفرصة حقيقية لتقليص الفارق".

قبل أن يواصل: "أثبتت بالفعل إيمانها بالعودة القوية، وحققنا ذلك، سنحاول مرة أخرى بكل قوتنا وبدعم من جماهيرنا التي لا تخيب آمالنا أبدًا".

أما عن مواجهة جيرونا.. قال: "لا يمكننا أن نستقبل هدفين كهذا، لعبنا مباراة سيئة بالفعل، وفقدنا كل شيء تقريبًا، علينا أن ننتقد أنفسنا ونرفع مستوانا".