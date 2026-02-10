سول: زيادة أعداد الطلاب المقبولين بكليات الطب لمعالجة النقص في الأطباء

أعربت الحكومة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن عزمها زيادة عدد الطلاب المقبولين في كليات الطب بأكثر من 3340 طالبًا في غضون الأعوام من 2027 إلى 2031 وذلك لمعالجة المخاوف بشأن نقص الأطباء في إحدى أسرع دول العالم تقدما في العمر.

وتم الإعلان عن الخطة بعد شهور من قيام المسؤولين بنزع فتيل إضراب الأطباء الممتد، عبر التراجع عن زيادة أكثر طموحًا سعت إليها الحكومة المحافظة السابقة في سول.

ورغم ذلك، جذبت المناقشات المتعلقة بالزيادة انتقادات من الأطباء، الذين هددوا بإضرابات جديدة قبل إعلان اليوم.

وقال كواك سون - هون، المسئول البارز بوزارة الصحة، إن رئيس نقابة أطباء كوريا حضر اجتماع سياسة الرعاية الصحية لكنه غادر مبكرًا لمقاطعة التصويت بشأن حجم زيادة المقبولين.

ولم تعلق النقابة على الخطة الجديدة، على الفور.

وقالت وزيرة الصحة جونج إون كيونج، إن سقف قبول كليات الطب السنوي سيزداد من 3058 حاليًا إلى 3548 في عام 2027، مع زيادات أخرى مخطط لها في السنوات اللاحقة للوصول إلى 3871 بحلول عام 2031.

ويمثل هذا متوسط زيادة قدره 668 طالبًا سنويًا على مدى فترة الخمس سنوات، وهو أقل بكثير من الزيادة البالغة 2000 طالب سنويًا التي اقترحتها حكومة الرئيس السابق يون سوك يول في بداية الأزمة، والتي أشعلت إضرابًا استمر شهورا، نظمه آلاف الأطباء.

وقالت جونج، إن جميع الطلاب الإضافيين سيتم تدريبهم من خلال برامج الأطباء الإقليمية، التي تهدف إلى زيادة عدد الأطباء في المدن الصغيرة والمناطق الريفية التي تضررت بشدة من الضغوط الديمجرافية.

وسوف الانتهاء من الحصة المحددة للقبول لكل كلية طب في أبريل.