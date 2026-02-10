كان ليو تشي تشوان ينتظر رحلة قطار تستغرق أكثر من 30 ساعة إلى مدينة تشنجدو، عاصمة مقاطعة سيتشوان، التي تبعد نحو 1242 ميلا (ألفي كيلومتر) عن بكين، حيث يعمل في مجال البناء.

ويعد ليو، واحدا من مئات ملايين الأشخاص الذين من المتوقع أن يسافروا إلى مسقط رأسهم ضمن أكبر حركة تنقل بشري في العالم، أو ما يعرف في الصين باسم "تشونيون"، وذلك قبيل حلول رأس السنة القمرية في 17 فبراير الجاري.

وقال ليو: "الأوضاع تبدو أسوأ هذا العام مقارنة بالعام الماضي. وأصبح كسب المال أكثر صعوبة".

واختار ليو، قطارا أبطأ لتوفير المال، فالقطار فائق السرعة يستغرق تسع ساعات فقط، لكن يكلف أكثر من ضعف تكلفة القطار الأبطأ.

وتقدر الحكومة الصينية، أن يبلغ عدد الرحلات خلال فترة الأربعين يوما المحيطة بالمهرجان نحو 9.5 مليار رحلة، وهو رقم قياسي، وفقا لمعلومات صادرة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وفي محطة قطار في بكين، اكتظت صالات الانتظار بالمسافرين الذين يحملون حقائب كبيرة، بينما كان آخرون يتناولون المكرونة سريعة التحضير.

وقالت تيان دوفو، وهي شابة بدأت العمل بدوام كامل مؤخرا في بكين، إنها تتطلع إلى عطلة الأيام التسعة التي تبدأ في 15 فبراير الجاري.

وأكدت تيان يونشيا، وهي سيدة من مقاطعة خنان تدير كشكا لبيع وجبات الإفطار في بكين، أن "رأس السنة هو عيد العام، وإذا لم نعد إلى ديارنا، فلن نتمكن من الاستمتاع بأجواء العيد.. أريد أن أعود لأرى أطفالي وأحفادي وزوجي".