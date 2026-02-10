علق النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، على بدء أولى جلسات الاستماع لمناقشة وضع تشريع يحمي الأطفال من مخاطر استخدامات وسائل التواصل الاجتماعي، بمشاركة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالإضافة لرؤساء الهيئات والأجهزة المعنية.

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "on e"، إن الجلسة بدأت بتثمين المقترح الرئاسي بتشريع قانون ينظم وضع ضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل مواجهة العالم لحروب الجيل الخامس، والتي تعتمد على استخدام التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى خطورة حروب الجيل الخامس على الجيل الناشئ، قائلًا: "إحنا شفنا التجارب والتطبيقات الإلكترونية اللي فيها ألعاب إلكترونية قد تشكل خطورة داهمة على الأطفال".

وأشاد بجهود الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي أهدت اللجنة اليوم فيديو تعريفي بمخاطر الألعاب الإلكترونية وخصوصًا روبليكس.

وأكد أنهم بدءوا بحجب عدد من المواقع والتطبيقات المخالفة، والتي شملت الألعاب الإلكترونية، وتطبيقات المراهنات الإلكترونية.

وأضاف أنه على هامش الاجتماع، أكد المهندس محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على وجود تنسيق بين الجهاز والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحصر أعداد التطبيقات الإلكترونية المخالفة، والتي قد تشكل خطورة على الأطفال.

وتحدث عن استخدام الأطفال السلبي للسوشيال ميديا، مستنكرًا كون النسبة الأكبر منهم يمارسون الألعاب الإلكترونية الخطيرة بدل المواقع التعليمية والتعريفية.

وذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أكد وجود آلية لمنع الأطفال دون الـ16 عامًا من استخدام بعض التطبيقات فور صدور مواد القانون.

وتابع "كل وزارة وكل هيئة من الحكومة قالت رؤيتها والجديد إن إحنا مستمرين والاجتماعات مستمرة لحين صدور مواد القانون".

وفي سياق متّصل، قال إن لجنة الاتصالات أصدرت الأسبوع الماضي توصيات بشأن غلق تطبيقات المراهنات الإلكترونية، لافتًا إلى أغلق أخطر 2 منهم فعًلا وأنه سيتم غلق 9 أخرين خلال الفترة القادمة.

وشارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أولى جلسات استماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب ممثل وزارة الأوقاف، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، لمناقشة إعداد مشروع قانون ينظم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بحماية الأطفال والنشء.