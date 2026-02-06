أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الأربعاء الماضي، قراراً بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر، وذلك بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

يأتي ذلك بعدما حذر اختصاصيون في مجال الأمن السيبراني وعلم النفس من خطورة المنصة، مؤكدين أنها تشكل خطراً بالغاً على الصغار والمراهقين. وقالوا إن اللعبة التي جذبت أكثر من 200 مليون مستخدم شهرياً في العالم، معظمهم من الفئة العمرية ما بين 8 إلى 16 عاماً، تحتوي على إيحاءات مقززة لا تليق بالأطفال، مطالبين بمنع استخدامها وتحذير الأسر منها.

هذا القرار أعاد إلى الواجهة النقاش حول أهمية الألعاب الترفيهية ودورها في تنمية ذكاء الطفل بطريقة آمنة، بعيدًا عن المخاطر الإلكترونية والمحتوى غير المراقب. وبينما يحاول الأطفال البحث عن التسلية، يبرز السؤال: ما هي الألعاب التي تجمع بين المرح وتنمية القدرات العقلية؟.

ألعاب ترفيهية تنمّي ذكاء الطفل وتدعم قدراته العقلية

لم تعد الألعاب الترفيهية مجرد وسيلة لقضاء وقت الفراغ لدى الأطفال، بل أصبحت أداة تربوية مهمة تُسهم في تنمية الذكاء وبناء المهارات العقلية والاجتماعية منذ السنوات الأولى. ويؤكد خبراء التربية أن اختيار الألعاب المناسبة لعمر الطفل وميوله يلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدراته الذهنية والإبداعية، خاصة بعد تزايد المخاطر المرتبطة بالألعاب الإلكترونية غير المراقبة مثل روبلكس.

ألعاب التركيب والبناء

تُعد ألعاب المكعبات وألعاب التركيب من أبرز الوسائل التي تنمّي التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات. إذ يتعلم الطفل من خلالها التخطيط، والتجريب، وفهم العلاقات المكانية، إضافة إلى تنمية مهارات التركيز والصبر.

ألعاب الألغاز "البازل"

تسهم ألعاب البازل في تطوير الذكاء البصري والذاكرة، كما تعزّز القدرة على التحليل وربط الأجزاء ببعضها. ويُفضل اختيار مستويات تتناسب مع عمر الطفل، مع التدرّج في الصعوبة لتعزيز التحدي العقلي.

الألعاب التخيّلية والتمثيلية

مثل ألعاب الطبيب، والطبخ، والمتجر، والتي تساعد الطفل على تنمية الخيال والذكاء الاجتماعي واللغوي. وتمنح هذه الألعاب الطفل فرصة للتعبير عن نفسه وفهم الأدوار الاجتماعية، بعيدًا عن المخاطر الإلكترونية.

الألعاب التعليمية

تشمل الألعاب التي تعتمد على الحروف، والأرقام، والأشكال، والألوان، سواء كانت تقليدية أو رقمية. وتساعد هذه الألعاب في تنمية المهارات المعرفية الأساسية بطريقة ممتعة، دون أن يكون الطفل معرضًا للمحتوى الضار.

ألعاب الذكاء والاستراتيجية

مثل الشطرنج، والدومينو، وألعاب الذاكرة، التي تعزّز التفكير الاستراتيجي، وسرعة البديهة، واتخاذ القرار. كما تدرّب الطفل على التنبؤ بالنتائج وتحمل المسؤولية.

الألعاب الحركية

لا يقتصر تنمية الذكاء على الجانب العقلي فقط، فالألعاب الحركية مثل الجري، والقفز، وألعاب الكرة، تُسهم في تنمية التناسق بين العقل والجسم، وتحسّن القدرة على التركيز والانتباه.

ألعاب الموسيقى والفن

تلعب الألعاب الموسيقية وأدوات الرسم والتلوين دورًا مهمًا في تنمية الذكاء الإبداعي والحسي، وتساعد الطفل على التعبير عن مشاعره وتنمية الذوق الفني.

دور الأسرة في اختيار الألعاب

يشدد المتخصصون على أهمية مشاركة الأسرة للطفل أثناء اللعب، وتوجيهه دون فرض، مع مراعاة عمره واهتماماته. كما يُنصح بالحد من وقت الألعاب الإلكترونية غير المراقبة، واستبدالها بأنشطة تفاعلية تحفّز التفكير والابتكار.

وتمثل الألعاب الترفيهية وسيلة فعالة لتنمية ذكاء الطفل وبناء شخصيته بشكل متوازن، شرط حسن الاختيار والتوظيف. فاللعب ليس مجرد ترف، بل استثمار حقيقي في مستقبل الطفل وقدراته العقلية والاجتماعية، بعيدًا عن المخاطر التي قد تترتب على الألعاب الإلكترونية غير المناسبة.