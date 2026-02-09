يتوقع خليل بن يوسف، مدرب كايزر تشيفز، حضور جماهيري ضخم للزمالك في مباراته بالكونفدرالية.

قال بن يوسف في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر": "الزمالك من الفرق الكبرى في مصر، وأياً كان ملعب المباراة، ستكون جماهيره حاضرة بقوة".

وأضاف: "لم أشاهد مباراة الزمالك وزيسكو التي شارك فيها عدد من اللاعبين الشباب حتى الآن، وسأشاهدها غداً، لكنني تعجبت من التشكيل الذي خاض اللقاء؛ لأنه خلى تقريباً من المحترفين، ولا أعرف السبب وراء ذلك".

وتابع: "بالأمس ضد المصري، كنا نلعب تقريباً ضد عبد الرحيم دغموم الذي كان يصنع الفارق طوال المباراة ويتواجد في كل مكان بالملعب، وأيضاً صلاح محسن كان خطيراً ويتحرك كثيراً ويمتاز بالسرعة والضربات الرأسية المميزة".

وشدد مدرب كايزر تشيفز: "أعتقد أن غياب نبيل عماد خسارة كبيرة للزمالك؛ لأنه من اللاعبين المميزين في وسط الملعب".

وأتم: "سنصل إلى مصر فجر يوم الخميس المقبل لخوض مباراة الزمالك".