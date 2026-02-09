أمريكا تحذر من خطورة مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز

حذرت وزارة النقل الأمريكية السفن التجارية الأمريكية، من مخاطر المرور عبر مضيق هرمز وخليج عمان.

وذكرت الوزارة اليوم الاثنين، أن القوات الإيرانية حاولت في وقت سابق من الشهر الجاري الصعود على متن سفن تجارية في المياه الإقليمية الإيرانية باستخدام قوارب صغيرة ومروحيات.

وأضافت الوزارة أن السفن التجارية كانت لبعض الوقت معرضة لخطر الإيقاف أو الاستجواب أو الصعود على متنها أو الاحتجاز أو الاستيلاء عليها من جانب قوات الأمن الإيرانية.

وأوصت الوزارة أنه إذا اختارت السفن التجارية الأمريكية المرور عبر هذه المياه، فيتعين عليها الإبحار بالقرب من المياه الإقليمية العمانية والبقاء بعيدا قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية.

ويسرى هذا التحذير حتى أوائل أغسطس

ويقع مضيق هرمز بين إيران وعمان. ويعتبر من أهم الطرق البحرية في العالم.