السيتي يستعيد جون ستونز بعد غياب شهرين للإصابة

اقترب المدافع الإنجليزي الدولي جون ستونز من العودة للمشاركة مع فريقه مانشستر سيتي بعد غياب امتد لأكثر من شهرين.

ولم يشارك قلب الدفاع الإنجليزي منذ فوز مانشستر سيتي 5 / 4 على فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، يوم 2 ديسمبر، بسبب إصابة في الفخذ.

وعاد ستونز للتدريبات في وقت سابق هذا الشهر، وتشير الأنباء إلى تحسن حالته ما يمنح سيتي دفعة، بعودته قبل مباراة ضد فولهام غدا الأربعاء.

وقال الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي في مؤتمر صحفي الثلاثاء نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لقد عاد جون، أرى أنه في حالة بدنية جيدة".