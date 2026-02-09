أكد آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين، أنّ الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة للغاية وقاسية جدًا.

وأضاف في مقابلة مع الإعلامية داما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الحرب العبثية خلقت وضعًا كارثيًا مع تهديد حقيقي بالمجاعة في مناطق دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ومن بينها نيرتتي وكولمي وأم برو وبليل وكادوقلي.

وأشار إلى أن تخفيض الحصة الغذائية من قبل برنامج الغذاء العالمي بنسبة 50% بحلول شهر مارس الجاري زاد من معاناة السكان.

ولفت إلى أن بعض المعسكرات لم تصرف الحصص الغذائية منذ أكثر من سبعة أشهر، فيما كانت المساعدات المقدمة ضئيلة جدًا لا تكفي السكان.

ونوه بأن أكثر الفئات تأثرًا بالأزمة الإنسانية هم النساء والأطفال وكبار السن، حيث يعاني العديد من الأطفال من الجوع الشديد، ويأكل بعضهم وجبة واحدة في اليوم أو يومًا بعد يوم، ويقضون الليالي في البرد القارس والجوع، مع وجود خطر الموت البطيء.

وأكد، أن الواقع أليم وفجوة المعاناة كبيرة جدًا، موضحًا أن هذا الوضع يستدعي تضافر الجهود وفرض هدنة إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإيصال المساعدات العاجلة إلى السكان المتضررين في الخطوط الأمامية لمناطق المجاعة.