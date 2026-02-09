يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس بارد في الصباح الباكر مائل للحرارة إلى حار نهارا على أغلب الأنحاء..بينما يسود طقس بارد ليلا .

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانآ على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تؤدي الى انخفاض الرؤية الأفقية وخاصة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وفرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح والمناطق المكشوفة من الوجه البحرى والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 15

العاصمة الإدارية 26 13

6 أكتوبر 26 13

بنهــــا 25 14

دمنهور 24 14

وادي النطرون 25 13

كفر الشيخ 23 14

بلطيم 22 15

المنصورة 24 14

الزقازيق 26 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 24 14

دمياط 23 15

بورسعيد 22 15

الإسماعيلية 26 13

السويس 25 14

العريش 24 14

رفح 23 13

رأس سدر 26 14

نخل 27 12

كاترين 21 07

الطور 27 15

طابا 26 12

شرم الشيخ 26 18

الغردقة 28 16

الإسكندرية 23 14

العلمين 22 13

مطروح 21 12

السلوم 21 10

سيوة 23 09

رأس غارب 26 15

سفاجا 27 16

مرسى علم 28 16

شلاتين 29 17

حلايب 26 18

أبو رماد 28 17

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 27 16

جبل علبة 27 17

رأس حدربة 25 18

الفيوم 26 12

بني سويف 26 13

المنيا 27 13

أسيوط 27 13

سوهاج 29 14

قنا 31 12

الأقصر 32 15

أسوان 32 15

الوادي الجديد 30 11

أبوسمبل 31 14