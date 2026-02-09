أبو عبيدة: التحية لأبطالنا في رفح الذين فضلوا الشهادة على الاستسلام في صفحات المجد

قال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن «ما يقوم به العملاء المستعربون من أفعالٍ دنيئةٍ بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومقاوميه لا يعبر إلا عن تماهٍ كاملٍ مع الاحتلال وتنفيذٍ لأجنداته وتبادلٍ للأدوار معه.

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر قناته الرسمية على تليجرام: «هؤلاء المخنثون لا يسترجلون إلا في مناطق سيطرة الجيش الصهيوني وتحت حماية دباباته، والغدر والاستقواء على المدنيين والاستئساد على أبطال المقاومة الذين أنهكهم الجوع والحصار ليس رجولةً بل محاولةً يائسةً من هؤلاء لإثبات ذواتهم».

وأشار إلى أن ما سماه المصير الأسود لأحفاد أبي رغال من أدوات الاحتلال بات قريبًا، وتابع: «عاقبتهم هي القتل والزوال الحتمي، ولن يستطيع العدو حمايتهم من عدالة شعبنا، ولن يجدوا في أرضنا الطاهرة حتى قبوراً تقبل جيفهم العفنة».

وختم بالقول: «التحيةُ لأبطالنا المقاومين المحاصرين في شِعْب رفح، الذين أبَوا الذلة أو الاستكانة، وفضّلوا الشهادة على الاستسلام، وستبقى قصتهم تُدَرَّس للأجيال، وستنقش أسماؤهم في صفحات المجد».