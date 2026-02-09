في خطوة مفاجئة، ستشارك المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل في العشرين من فبراير الجاري في مؤتمر الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يترأسه حاليا المستشار فريدريش ميرتس، وذلك للمرة الأولى منذ خروجها من منصبها.

وقال مكتب ميركل في رد على استفسار بهذا الشأن من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "المستشارة السابقة د. ميركل ستلبي الدعوة وتحضر كضيفة شرف في اليوم الأول للمؤتمر (20 فبراير 2026)، بما في ذلك حضور عملية انتخاب رئيس الحزب".

وفي سياق متصل، أكدت متحدثة باسم الحزب مشاركة ميرتس في المؤتمر.

وتمت دعوة ميركل بصفتها رئيسة سابقة للحزب المسيحي، وهو إجراء بروتوكولي معتاد. وكانت آخر مشاركة فعلية لها في مؤتمر اتحادي للحزب في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا عام 2019، بينما أقيم آخر مؤتمر في عهدها كمستشارة عام 2021 افتراضيا (عبر الإنترنت) بسبب جائحة كورونا.

يُذكر أن أولاف شولتس (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي) كان خلف ميركل في منصب المستشارية في ديسمبر من عام 2021، ومنذ ذلك الحين لم تقبل ميركل الدعوات لحضور المؤتمرات الاتحادية للحزب في عامي 2022 و2024.

ومن المقرر أن يشهد اليوم الأول للمؤتمر في مدينة شتوتجارت جنوب غرب ألمانيا إعادة انتخاب ميرتس رئيساً للحزب. وتوصف العلاقة بين ميركل وميرتس بأنها متصدعة للغاية؛ إذ دأبت المستشارة السابقة على توجيه انتقادات علنية لميرتس حين كان يقود المعارضة (خلال فترة حكم شولتس) ولاحقا بعد توليه منصب المستشار.

ورغم حضورها في البرلمان أثناء انتخابه مستشاراً في 6 مايو من العام الماضي، فإنها غادرت القاعة بعد فشل الجولة الأولى من التصويت. كما اعتذرت في نوفمبر الماضي عن عدم حضور حفل عيد ميلاد ميرتس السبعين بسبب رحلة إلى إسرائيل.