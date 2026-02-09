لميس الحديدي: أتمنى أن يكون رضا المواطن هدف الحكومة الجديدة لا مؤشرات مكتوبة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن المشكلة في مصر أننا لا نعرف المعايير الواضحة لاختيار الوزراء أو سبب رحيلهم، موضحة أنه مهما كانت الأسباب: تغيير أو ضعف الأداء أو اعتراضات معينة فالسؤال الأهم هو: هل هذه الحكومة الجديدة في سياساتها استمرار لنفس نهج الحكومة السابقة، أم قد يكون لها شكل سياسي يتواكب مع البرلمان الجديد؟.

وأشارت "الحديدي" خلال برنامجها "الصورة" أمس الأحد، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رأى أن مصر خرجت من الأزمة الاقتصادية وهو مطمئن للأرقام والمؤشرات الاقتصادية، معتبرة أن هذا الإنجاز حقيقي، لكنه بحاجة إلى أن يتحول إلى خدمات ملموسة للمواطن، مثل توفير فرص عمل أفضل، وتحسين الصحة والتعليم، وإنفاذ القانون لتحقيق العدالة.

وأكدت أن استمرار الدين العام في استنزاف الموازنة يحد من قدرة الحكومة على تقديم هذه الخدمات، متمنية أن يكون شعار الحكومة الجديدة رضا المواطن، وليس مجرد مؤشرات على الورق، قائلة: الإنجاز لو بقى على الإكسيل شيت، الحقيقة ملهوش لازمة"، مؤكدة على ضرورة أن يكون الهدف هو شعور المواطن بتحسن حقيقي في حياته اليومية كنتيجة للإصلاح الاقتصادي.

وأردفت أن أخذ الإنجاز الاقتصادي منحاه العملي على الأرض ووصوله للمواطن بشكل مباشر، بحاجة إلى رؤية واضحة للحكومة الجديدة وموارد كافية.



