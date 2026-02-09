شدد الإعلامي محمد على خير، على ضرورة حسم التعديل الوزاري بشكل عاجل لتمكين مؤسسات الدولة من العمل، قائلا: «ما ينفعش يتأخر التعديل لحد كده، البلد حالها واقف، الوزارات والمحافظات كله واقف، ولكن ما جرى خلال الساعات الماضية هو أمر محمود».

وطالب خلال برنامج «المصري أفندي» المذاع عبر «الشمس» بإلغاء بعض الوزارات وتحويلها إلى هيئات، مثل وزارات الأوقاف والثقافة والآثار والسياحة، بالإضافة إلى دمج وزارات أخرى مثل السياحة مع الطيران، والكهرباء والبترول، وذلك بهدف تقليص عدد الحقائب الوزارية لتتراوح بين 14 إلى 17 وزارة، أسوة بالدول المتقدمة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا.

وأعرب عن أمله أن يشهد التعديل الوزاري «كرامة واكتشافات جديدة» في اختيارات، متسائلا: «هل هنجيب حد بعيد عن التخصص؟ مع كامل الاحترام للشخص والمؤهل، لكن أنا بتكلم على التخصص والعمل».

وطالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالاعتماد على الكوادر الكفء التي عرفها خلال مسيرته المهنية، قائلا: «خلال ممارستك للعمل العام قرابة 30 سنة أكيد اتكعبلت في بشر حلوين ألماظ، ما تجيبهم يا عم».

وشدد أن المرحلة الحالية تختلف عن العهود السابقة التي كانت تعتمد على الوزارات السياسية، قائلا: «أنا متابع بشغف التعديل الوزاري القادم، وسأقرأ السيرة الذاتية لوزير وزير؛ وأشوفه يتطابق مع موقعه ولا لأ، وأتمنى التوفيق للحكومة؛ لأنها تدير مقدرات شعب قوامه 110 ملايين ، وسنكون سندا لها، وفي ظهرها».

وأشاد بـ «الأداء المرتفع غير المسبوق» الذي تشهده غرفتا البرلمان من النواب والشيوخ خلال الفترة الأخيرة، مطالبا بأن تكون الحكومة الجديدة على نفس المستوى، قائلا: «نشهد أداء لم أره طوال 10 سنوات الماضية، طلبات الإحاطة والأسئلة ممتازة، وموضوعات لم نكن نتطرق إليها، أريد من الحكومة أن تكون على نفس المستوى».

وتلقى أعضاء مجلس النواب، رسالة من الأمين العام، المستشار أحمد مناع، تفيد بالدعوة لعقد جلسة هامة يوم الثلاثاء المقبل، وأفاد النائب مصطفي بكري، بأن مجلس النواب سيعقد جلسة طارئة يوم الثلاثاء، للنظر في التعديل الوزاري.