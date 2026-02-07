أيمن بهجت قمر: استعنا بمزور حقيقي في فيلم ابن القنصل وظهر في أحد المشاهد

كشف السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن استعانة فريق عمل فيلم «ابن القنصل» بـ «مزور حقيقي» لتنفيذ مشاهد التزوير التي ظهرت في الفيلم.

وقال خلال لقائه ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» إن فكرة الفيلم بدأت بقصة عن «مزور» عرضها على المخرج عمرو عرفة، مشيرا إلى أن الأخير أخبره بمعرفته لشخص يُدعى «شمبر» له قريب كان يعمل مزورا للفيز في الإسكندرية ويُلقب بـ «القنصل».

ولفت إلى إعجابه الشديد باسم «القنصل» وقررا مقابلة هذا الشخص، متابعا: «قابلنا القنصل الحقيقي، وكان رجلا لطيفا وكبيرا في السن، وأنهى عقوبته واعتزل الشغل».

وأضاف أن «القنصل الحقيقي» ظهر في مشهد واحد داخل الفيلم، لافتا إلى تنفيذه جميع اللقطات القريبة الخاصة بعمليات التزوير التي ظهرت على الشاشة، سواء للفنان أحمد السقا أو الراحل خالد صالح، لضمان خروجها بشكل واقعي.

وأكد أن فيلم «ابن القنصل» ليس قصة حياة المزور الحقيقي كما ادعى الأخير لاحقا، موضحا أنهم استعاروا منه اللقب وفكرة تزوير تأشيرات السفر لأمريكا، التي كانت شائعة في فترة زمنية معينة على يده، وقامت عليها قضايا شهيرة.

ونوه إلى تعمده استخدام أسماء أصدقائه وأقاربه في أعماله الفنية على سبيل الدعابة، مشيرا إلى استخدم اسم زميل دراسة له في فيلم «آسف على الإزعاج» ووصفه بالنصاب، كما استخدم اسم خاله عادل أنور جابر في جملة التريلر القبض على عادل أنور جابر أشهر مزور بالإسكندرية.