رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الخروج لأول مرة بميثاق الشركات الناشئة يتسق مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة، والذي يؤكد ضرورة توفير كل أوجه الدعم لأصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين في مصر.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات احتفالية «إطلاق ميثاق الشركات الناشئة وريادة الأعمال»، اليوم السبت، أن الميثاق يثبت أن مصر عازمة على المضي قدمًا في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتطوير مختلف القطاعات، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وإتاحة الفرصة للمبتكرين ورواد الأعمال لقيادة النمو الاقتصادي، وتسخير الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وأوضح أن الوثيقة إرشادية شاملة تحدد التوجهات العامة، والأدوار المنوطة بمختلف الجهات، من اجل النهوض بقطاع الشركات الناشئة في مصر، قائلًا إنها تأخذ في الاعتبار نتائج تحليل الدراسات والأبحاث الدولية من أجل تطبيق لأفضل السبل التي تعزز مكانة الشباب المصري.

وأشار إلى أن الميثاق خارطة طريق استراتيجية تهدف لتعزيز بيئة ريادة الأعمال أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات العالم، مؤكدًا أنها أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات؛ بما يتماشى مع احتياجات السوق والتطورات التكنولوجية.

ولفت إلى أن الميثاق يساهم في بناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة؛ تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار في الشركات الناشئة، بخاصة رأس المال المخاطر سواء المحلي أو العالمي.

وذكر أن الميثاق يستهدف وضع إطار استراتيجي لاستغلال الفرص الاقتصادية المتاحة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أنه يسهم في بناء قاعدة اقتصادية قوية ومستدامة تعزز النجاح لكل الأطراف.

ويشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» الأول من نوعه في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأعضاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وممثلي الشركات الناشئة، ورواد الأعمال، والمستثمرين.

وأعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، اليوم السبت، إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة»، في خطوة تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال، ودعم نمو الشركات الناشئة، بعد أكثر من عام من العمل المشترك والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات المعنية.

ويأتي إطلاق الميثاق ثمرة لجهود مكثفة شاركت فيها الجهات الوطنية المعنية بريادة الأعمال، إلى جانب مجتمع الشركات الناشئة، والمستثمرين، وممثلي مجلس النواب، وعدد من الشركاء الرئيسيين في منظومة الابتكار، بما يعكس توافقًا واسعًا حول أهمية تطوير إطار داعم ومستدام للشركات الناشئة في السوق المصري.

ويُعد الميثاق خطوة محورية نحو توحيد الرؤى بين الحكومة والقطاع الخاص ومجتمع ريادة الأعمال، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الابتكار، ودعم نمو الشركات الناشئة، بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

نعلن عن نتيجة مجهود وتنسيق استمرار على مدار أكثر من عام للمجموعة لوزارية، تحقق لأول مرة التكامل المنشود بين أكثر من 20 وطنية ذات صلة بريادة الأعمال ومجتمع الشركات الناشئة.