توروب: لست راضيا عن الأداء والحظ حالفنا بعدم الخسارة في الشوط الأول

اعترف الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بأنه لم يكن راضيًا عن أداء الفريق خلال مواجهة شبيبة القبائل الجزائري، وأن الفريق كان محظوظًا بعدم الخسارة في الشوط الأول.

وحسم النادي الأهلي تأهله للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي أمام مستضيفه شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: «كنا نعرف أن هناك 6 مباريات صعبة في المجموعة وكان هدفنا من البداية هو التأهل للدور ربع النهائي».

وأضاف: «لم أكن راضيًا عن الأداء خاصة في الشوط الأول، ولا بد أن نعترف بأننا كنا محظوظين بالخروج بنتيجة التعادل، لكن في بعض الأحيان عندما لا تستطيع الفوز فعليك ألا تخسر».

وتابع: «المنافس لم يصنع فرصًا في الشوط الثاني، كما أننا لم نقدم الأداء الأفضل لنا ضد شبيبة القبائل، لكن حققنا 9 نقاط طوال مشوار البطولة».

وأكد: «شبيبة القبائل قدم مباراة كبيرة وقوية خاصة في الشوط الأول إذ أهدر فرصتين أو 3 فرص، ولعب أفضل من المباراة التي أقيمت في مصر».

وأوضح: «لا ندخل المباراة وهدفنا تحقيق التعادل، لكن لكي أكون واضحًا قلت للاعبين بين الشوطين أن علينا عدم الخسارة، التعادل كان النتيجة الأفضل للتأهل لدور ربع النهائي ولذلك لعبنا بـ 5 مدافعين، صنعنا هجمتين مرتدتين في الشوط الثاني ولكن لم نسجلهما».

وأتم: «أداء شبيبة القبائل أمامنا والذي خرج من البطولة يخبرك بقوة المجموعة التي نتواجد فيها، ونلعب دائما تحت الضغط بأننا مطالبون بالفوز.. فقدنا لاعبين اثنين من الأهم في الفريق وهما زيزو وتريزيجيه وخسارتهما يؤثر على أي فريق، وعلى من يعوضهما أن يكون جيدًا».

وتأهل الأهلي بعدما رفع رصيده للنقطة 9 ، في صدراة المجموعة الثانية، فيما تبقى البطاقة الثانية للمجموعة بين الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز، قبل الجولة الأخيرة، حيث يخرج الجيش لمواجهة الأهلي في مصر ويكفيه التعادل، فيما يستضيف يانج أفريكانز شبيبة القبائل ويحتاج للفوز وخسارة الجيش الملكي للتأهل.