كشفت الفنانة سهر الصياغ، بطلة مسلسل درش المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2026، عن بعض كواليس العمل المكون من 30 حلقة، قائلة إنها تقدّم شخصية مختلفة في هذا العمل مقارنة بشخصيتها في الموسم الماضي في مسلسل حكيم باشا (برنسة).

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن العمل يندرج تحت فئة الشعبي الكوميدي، وأنها ستلعب دور زوجة مصطفى شعبان (درش) بشخصية (حسنى)، مضيفة: "الموضوع كله على بعضه بالقصة بالحدودتة مختلفة تمامًا عن السنة اللي فاتت".

ولفتت إلى جودة نص العمل وتنوعه، والذي يقدّم مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف، قائلة: "المسلسل تركيبة لطيفة جدًا، والحدودة دسمة كتير".

وأشارت إلى التناغم بين فريق عمل المسلسل في الكواليس، مضيفة:"مش عاوزة اتكلم كتير علشان مرفعش سقف التوقعات بس إن شاء الله الناس هتشوف حاجة حلوة".

وتدور أحداث مسلسل "درش" في إطار شعبي، حول عامل عطارة يعود إلى حارته بعد غياب، ليكتشف أنه عاش أكثر من حياة مزدوجة.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، نضال الشافعي، وغيرهم، مع ظهور خاص لعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم لقاء الخميسى وداليا مصطفى، ومن تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي.