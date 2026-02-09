أعلن تيم آلن المسئول الإعلامي في مكتب رئيس الوزراء البريطاني الاثنين استقالته، في ضربة جديدة تسدد إلى كير ستارمر فيما تتخبط حكومته جراء فضيحة علاقات سفيره السابق في واشنطن بيتر ماندلسون بالمتموّل الأمريكي جيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، وفق فرانس برس.

وقال آلن في بيان مقتضب إنه قرر "التنحي للسماح بتشكيل فريق جديد في داونينغ ستريت"، وفق شكبة العربية.

يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من استقالة مورغان ماكسويني مدير مكتب ستارمر. فقد أعلن ماكسويني الأحد استقالته من منصبه، كونه "نصح" رئيس الحكومة بتعيين بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن، رغم صلاته بجيفري إبستين.

وقال في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "بعد تفكير معمق، قررت أن أستقيل من الحكومة". كما أكد أن "تعيين بيتر ماندلسون كان خطأ.. رغم أنني بعدما سُئلت رأيي، نصحت رئيس الوزراء بأن يبادر إلى هذا التعيين، لذا أتحمل كامل المسؤولية عن هذه النصيحة".

من جهتها، أعلنت الحكومة البريطانية أنها فتحت تحقيقاً في دفع حزمة تعويضات نهاية خدمة لماندلسون بعد إقالته في سبتمبر 2025 من منصبه سفيراً في واشنطن بسبب صلاته بإبستين.

لا سيما بعدما أفادت مصادر صحافية محلية بأن السفير السابق حصل على تعويض نهاية خدمة راوح بين 38750 و55 ألف جنيه إسترليني عقب إقالته.

وكان الوزير السابق والسياسي المخضرم في حزب العمال أقيل بعد 7 أشهر فقط في منصبه، عقب كشف وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية عن مدى عمق علاقاته بإبستين.

لكن معطيات حديثة وردت في وثائق أخرى نشرتها وزارة العدل الأمريكية نهاية يناير الماضي أغرقت حكومة ستارمر في أزمة جديدة.

يذكر أن ماندلسون يخضع حالياً لتحقيق أمني، للاشتباه في تسريبه إلى إبستين معلومات بشأن البورصة قد تكون مؤثرة، لا سيما عندما كان وزيراً في حكومة غوردن براون بين عامي 2008 و2010. وتم تفتيش عنوانين مرتبطين بماندلسون يوم الجمعة الفائت.



