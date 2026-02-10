أحمد جمال يكشف كواليس ارتباطه بفرح الموجي: قابلتها في عزومة برمضان وقلت لصاحب البيت هتجوزها

تحدثت المطربة فرح الموجي، عن كواليس لقائها الأول مع زوجها الفنان أحمد جمال، معبرة عن اقتناعها بصحة مقولة «الحب من أول نظرة».

وقالت خلال برنامج «صاحبة السعادة» مع الفنانة إسعاد يونس، المذاع عبر «DMC» إن اللقاء الأول كان خلال شهر رمضان المبارك، وكانا مدعوين على مائدة إفطار واحدة، مشيرة إلى أن زوجها وصل متأخرا جدًا، بينما كانت هي وأسرتها «والدها ووالدتها وإخوتها» في «مرحلة الأكل».

وذكرت أن زوجها كان يعرف والدها سابقا من خلال العمل، لكنه لم يكن يعلم أن لديه بنات في هذه المرحلة العمرية، لافتة إلى جلوسه وبدأ بتناول الطعام معهم، ثم بدأ بسؤال والدها عن شقيقتها الصغرى «هي دي بنتك؟»، قبل أن يشير إليها، متسائلا «ودي كمان؟»، فأكد والدها أن لديه ثلاث بنات.

وأشارت إلى ذهابه بعد الإفطار ليغسل يديه، ويسأل صاحب المنزل الذي كان يدعوهم على الإفطار «فرح مخطوبة؟».

من جانبه، كشف الفنان أحمد جمال، عن حسم أمره أثناء قيامه بغسل يديه عقب الانتهاء من الطعام، قائلا: «أنا أخدت قرار الجواز على الحوض وأنا بغسل إيدي.. وقلت له لو مش مخطوبة أنا هتجوزها».

من جهتها، أضافت فرح أنها في تلك اللحظة لم تكن مدركة لما يدور حولها، نظرًا لتركيزها الكامل في الطعام، لافتة إلى أن سرعة اتخاذ القرار أذهلتها، خاصة وأنها لم تكن غسلت يديها بعد، حينما بدأ زوجها في الاستفسار عنها تمهيدا لطلب الزواج.