إنذار كاذب بقنبلة يُخلي 800 تلميذ من مدرسة في أنتيب الفرنسية

أجلت السلطات الفرنسية، اليوم الإثنين، نحو 800 تلميذ من المؤسسة التعليمية، ونقلتهم إلى مكان آمن في قطعة أرض قريبة، وذلك عقب تلقي إنذار بوجود قنبلة. وبعد قيام أجهزة الأمن بعمليات التفتيش اللازمة، تبيّن عدم وجود أي عبوة ناسفة في الموقع.

وقد أُخلي تلاميذ مؤسسة مون سان جان الواقعة في مدينة أنتيب (إقليم الألب البحرية)، ووُضعوا في مكان آمن صباح يوم الإثنين، إثر إنذار بوجود قنبلة، وفق ما أفادت به قناة بي إف إم تي في التلفزيونية الفرنسية، نقلًا عن بلدية المدينة وأحد أولياء الأمور.

ويبلغ عدد التلاميذ المعنيين بالإخلاء نحو 800 تلميذ، يدرسون في المؤسسة من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وتم تجميعهم احترازيًا في ملعب للكرة الحديدية (البولينغ) يقع بالقرب من المدرسة، فيما طُلب من أولياء الأمور الحضور لاستلام أبنائهم.

من جهتها، أوفدت بلدية أنتيب عناصر من الشرطة البلدية إلى المكان. وبعد انتهاء عمليات التحقق التي أجرتها أجهزة الأمن المختصة، تبيّن عدم العثور على أي قنبلة.

وأشارت السلطات إلى أن التهديد أُرسل إلى المؤسسة عبر حساب مخترق على برنامج Pronote المخصص لإدارة الشؤون المدرسية والتواصل بين المدرسة والأهالي.