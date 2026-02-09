يحتفل فريق عمل العرض المسرحي "الأرتيست" بمرور 100 ليلة عرض، عقب آخر ليلة له والتي تبدأ في السابعة مساء 15 فبراير الجاري على مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة.

ويناقش العرض، معاناة الممثل بشكل عام، وهو مستوحى من قصة الفنانة زينات صدقي، التي تُعد رمزا للممثل، مسلطا الضوء على الصعوبات التي عاشتها بسبب الفن.

ورفع العرض، لافتة كامل العدد طوال لياليه منذ افتتاحه في 2 يونيو 2024، وأشاد به وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والمخرج خالد جلال الرئيس الأسبق لقطاع المسرح، وعدد من الفنانين، منهم عمرو سعد، ومحمود حميدة، ومفيد عاشور، ومجدي صبحي، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والمؤلف والشاعر مدحت العدل، والمنتج محمد العدل.

والعرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة شادي سرور، من تأليف وإخراج محمد زكي، ويشارك في بطولته هايدي عبدالخالق، وبسمة ماهر، وإيهاب بكير، ومحمد زكي، وأحمد الجوهري، ومحمد عبدالعزيز، وريم مدحت، وإبراهيم الألفي، وعبدالعزيز العناني، وفيولا عادل، وياسمين عمر، وياسر أبو العينين، ومارتينا هاني، ومحمود الغندور.

ويتولى تصميم الديكور فادي فوكيه، وتصميم الأزياء أميرة صابر ومحمد ريان، وتنفيذ المكياج ريم مدحت، وتصميم الأفيش أحمد الجوهري.

شارك في التأليف أسماء السيد، ويؤدي دور المخرج المساعد محمدعبدالعزيز، بمساعدة أحمد شبل، ومروة حسن، ومخرجان منفذان ياسر أبو العينين، وخالد مانشي.