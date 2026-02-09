مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الحادث الإرهابي بولاية كوارا

عبرت مصر، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية في ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع بولاية كوارا بإقليم شمال وسط نيجيريا، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا والأبرياء .

وبحسب بيان لوزارة الخارجية، أكدت مصر إدانتها لكل أشكال العنف والإرهاب وتؤكد تضامنها الكامل مع نيجيريا حكومة وشعباً في هذا المصاب الأليم.

كما تتقدم مصر بخالص التعازي إلى أسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لكل المصابين.

وسبق أن أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بنشر وحدات من الجيش النيجيري في ولاية كوارا بوسط غرب البلاد، عقب هجوم مسلح وصفته الرئاسة بـ"الوحشي والجبان"، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 162 شخصا في قرية وورو ذات الغالبية المسلمة.

ووقع الهجوم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حين اقتحم مسلحون القرية وفتحوا النار على السكان، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي تشهدها نيجيريا خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أفاد به مسئول في الصليب الأحمر.