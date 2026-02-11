مارس الفريق كامل الوزير، وزير النقل، مهام عمله بشكل طبيعي ومعتاد داخل أروقة الوزارة، في أول يوم عمل له بعد تجديد الثقة فيه ضمن التشكيل الحكومي الجديد؛ حيث استكمل جدول اجتماعاته المحدد مسبقا.

وقال مصدر بالوزارة لـ"الشروق" إن الوزير أكد أن الفترة القادمة ستشهد استكمال جميع المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف قطاعات النقل، وأن العمل سيكون على مدار الساعة في كل قطاعات الوزارة وهيئاتها، منوها بأن الوزير سيتواجد صباحا بشكل دائم في مقر وزارة النقل، بعدما كان يُقسم يومه خلال الفترة الماضية بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث اعتاد التواجد صباحا في وزارة الصناعة ثم يتجه عصرا إلى وزارة النقل لمتابعة سير العمل وعقد الاجتماعات اليومية.

وأضاف أن وزير النقل سيشهد مطلع الأسبوع القادم بدء التشغيل التجريبي لمحطة "تحيا مصر 1" بميناء دمياط، من خلال استقبال أول سفينة تجارية على أحد أرصفته، عقب الانتهاء من الأعمال التنفيذية للمحطة بشكل كامل، مرجحا أن يكون الافتتاح النهائي للمحطة خلال النصف الثاني من عام 2026.

وأشار المصدر، إلى أن الوزير يتابع هذه الفترة مجموعة من الملفات في هيئات الوزارة لتنفيذ المشروعات القومية الهامة، أبرزها استكمال مشروعات تحديث نظم الإشارات، وتطوير المزلقانات والمحطات والبنية التحتية، إلى جانب توريد عربات جديدة لنقل الركاب والبضائع.

وأضاف أن قطاع الجر الكهربائي يشهد كذلك متابعة دقيقة ومستمرة من الوزير لتنفيذ الخط الرابع للمترو، وتشغيل وتنفيذ مشروع المونوريل شرق وغرب النيل، ومشروع القطار الكهربائي السريع بخطوطه الثلاثة.

وأوضح المصدر أن الوزير يتابع على مدار الساعة أعمال توسعة الطريق الدائري، وإنشاء محاور النيل العرضية التي تصل إلى 35 محورا جديدا، للانتهاء منها في أقرب وقت بهدف تقليل زمن الرحلات وتحقيق سيولة مرورية أكبر، بالتوازي مع تنفيذ خطة شاملة لصيانة الشبكة الحالية، بالإضافة إلى افتتاح محطات جديدة من مشروع الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، ومتابعة تنفيذ خطة توطين صناعات النقل من خلال إنشاء مصانع لإنتاج مكونات السكك الحديدية وعربات المترو بالشراكة مع القطاع الخاص والشركات العالمية.