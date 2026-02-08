طالب الدكتور جمال عميرة، وكيل نقابة الأطباء، بوضع ضوابط لظهور الأطباء في وسائل الإعلام، وذلك بعد واقعة الطبيب «ض. ع» المحال إلى الهيئة التأديبية، على خلفية ثبوت نشره معلومات طبية مضللة للجمهور وضارة للغاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستنكر خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» نشر الطبيب فيديوهات تسيء للمهنة، قائلا: «أحد هذه الفيديوهات يسيء إلى أطباء الأمراض النفسية ويتحدث بإشارة أو بصوت ينم على الاستهزاء بزملائه».

ولفت إلى مشاهدته فيديو آخر للطبيب يتحدث فيه عن أساتذته الذين كان يعالجهم في الرعاية المركزة بـ «منتهى اللا إنسانية والاستهزاء والسخرية»، لافتا إلى وصف أحد أساتذته بأنه كان «مرمي في الرعاية»، ويعلق على وفاتهم: «كلهم ماتوا عندي».

وأعرب عن تعجبه وتساؤله إذا كان هذا الطبيب أوقف العلاج الدوائي عن مرضى الرعاية المركزة تطبيقا لفكره، قائلا: «هل وقف علاج مرضى عندما كان في الرعاية المركزة اتباعا لفكره القائم على العلاج بالأطعمة ومنع الدواء؟ هل منع دواء عن مرضى في الرعاية؟!».

وشدد أن حديثه «كلام غريب جدًا وغير موثق ويلغي مئات السنين من الأبحاث والتجارب العلمية بجرة قلم ويقدم نفسه كصاحب دين جديد، كلام غير منطقي ولا مقبول».

ورفض ظاهرة انتشار الإعلانات واللافتات الخاصة بالأطباء في الشوارع، مشددا أنها «تسيء للمهنة والأطباء والمرضى على حد سواء»، وتحتوي على «أشكال وألفاظ لا تليق بالطبيب».

وقررت لجنة التحقيق وآداب المهنة في نقابة أطباء، إحالة الدكتور ضياء العوضي إلى الهيئة التأديبية الابتدائية، بعد ثبوت نشره معلومات طبية مضللة وضارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تضمنت ممارسات وآراء علاجية تخالف القواعد العلمية والطبية المعتمدة، بالإضافة إلى إخطار الإدارة القانونية بالنقابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ النيابة العامة، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ ما يلزم تجاه المحتوى الإعلامي المنشور.