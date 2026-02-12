السكة الحديد تنظم زيارة لطلبة المدارس بمحطة قطارات صعيد مصر في بشتيل

نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر زيارة ميدانية لعدد من طلبة المدارس التابعة لإدارة الزيتون التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة بشتيل.

وقالت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، إن هذه الزيارة تأتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الوعي المجتمعي لدى الطلبة وتعريفهم بما حققته الدولة المصرية من إنجازات ملموسة في مختلف القطاعات، وتعزيز الممارسات الإيجابية في التعامل مع وسائل النقل والمواصلات، وخاصة مرفق السكك الحديدية.

وأوضحت الهيئة أن الزيارة تضمنت التعريف بالإمكانات التقنية المتطورة بالمحطة ودورها في خدمة حركة السفر والسياحة الداخلية، وعقد لقاء توعوي تضمن تسليط الضوء على مخاطر بعض السلوكيات التي تهدد أمن وسلامة المواطنين والمرفق، مثل تخطي المزلقانات المغلقة بالتزامن مع مرور القطار، وكذلك العبور من الأماكن غير المخصصة وقذف القطارات بالحجارة وغيرها.

وشهدت الزيارة تفاعلًا من المشاركين الذين أعربوا عن سعادتهم بزيارة المحطة التي تعكس الطابع الحضاري للدولة المصرية بما تضمه من تصميم متميز وإمكانات فنية حديثة، مؤكدين أهمية المشاركة في نشر الوعي بأهمية احترام مرافق الدولة والحفاظ عليها لما تمثله من أهمية بالغة في خدمة المواطنين.