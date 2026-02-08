وفاة المغني الرئيسي لفرقة «ثري دورز داون» براد أرنولد عن 47 عاما

توفي براد أرنولد، قائد فرقة الروك "ثري دورز داون"، عن عمر يناهز 47 عاما.

وقالت إدارة أعماله في بيان رسمي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه توفي بسلام أثناء نومه يوم السبت، محاطا بزوجته وعائلته المحبوبة، "بعد معركته الشجاعة مع مرض السرطان".

وكان المغني قد أعلن عن تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي في رسالة فيديو عبر إنستجرام. وقال في ذلك الوقت إن الأطباء شخصوا إصابته بسرطان الكلى في المرحلة الرابعة والذي كان قد انتشر بالفعل إلى رئتيه.

وعلى إثر ذلك، ألغت الفرقة خططا لجولة صيفية في الولايات المتحدة العام الماضي.

وأسس أرنولد الفرقة في منتصف التسعينيات في ولاية ميسيسيبي الأمريكية، ونالت شهرة عالمية من خلال أغنيتها الأولى "كريبتونايت" عام 2000.

وحصلت فرقة "ثري دورز داون" على جائزة الموسيقى الأمريكية لأفضل فنان جديد في عام 2001، وتشمل نجاحاتها الأخرى أغاني "هير وذاوت يو"، و"وين آيم جون"، و"ليت مي جو"، و"إتس نوت ماي تايم".