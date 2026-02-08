وصول الدفعة الخامسة من العائدين إلى قطاع غزة لمعبر رفح البري

وصلت الدفعة الخامسة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزه إلى الساحة الرئيسية في معبر رفح البري من الجانب المصري.

وقالت مصادر بالمعبر، إنه يجري إنهاء إجراءات الدفعة الخامسة تمهيداً لعودتهم إلى قطاع غزة.

وأضافت المصادر ، أن فريقا من الهلال الأحمر المصري ، استقبل العائدين الفلسطينيين في معبر رفح البري، حيث تقوم فرق الهلال بتيسير الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتوزيع الوجبات والمياه والعصائر عليهم، بجانب توزيع الحلوي والشيكولاتة على الأطفال وتقديم الدعم النفسي.

من ناحية أخرى تستعد السلطات المصرية لاستقبال الدفعة الخامسة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين من قطاع غزة، للعلاج في المستشفيات المصرية، حيث أنشأت وزارة الصحة المصرية نقطة طبية في معبر رفح البري لتوقيع الكشف علي القادمين وفرز الحالات ونقلها إلى المستشفيات المصرية عن طريق سيارات الإسعاف المصرية المجهزة.

وجرى فتح معبر رفح البري الواصل بين مصر وقطاع غزة، في كلا الاتجاهين، الاثنين الماضي، أمام تنقل الفلسطينيين بين مصر وقطاع غزة، ثم أعادت إسرائيل إغلاقه من الجانب الفلسطيني يومي الجمعة والسبت بدعوى العطلة الأسبوعية.

وقالت المصادر ، إن فتح معبر رفح البري جاء بعد دخول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وبعد ضغوط مصريه أمريكي، بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق المعبر من الجانب الفلسطيني في مايو 2024.

وغادرت الأسبوع الماضي 4 دفعات من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة، بينما استقبلت مصر عددا من الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.