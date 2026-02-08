السجن 7 سنوات لمتهم بسرقة مصوغات من داخل مسكن سيدة بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم "ع. م" بالحبس 7 سنوات، وبراءة "م.ر" في واقعة سرقة مصوغات ذهبية بالإكراه من داخل مسكن سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج.

وأسندت النيابة للمتهمين "ع.م" و"م. ر" أنهما قاما بسرقة المصوغات الذهبية المملوكة للمجني عليها "م.ح" بالإكراه، حيث فاجآها بدلوفهما لمسكنها وأشهرا سلاحين أبيضين بوجهها، وما أن ظفرا بها حتى أمسكاها وقيدا يديها وقدميها بحبل يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتعديا عليها بلكمها بوجهها عدة مرات، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المصوغات الذهبية الخاصة بها، وأدى ذلك إلى إصابتها بجروح تمثلت في آثار القيد بالحبل وكدمة بالذراع الأيمن.

ووجهت للمتهم الأول إحراز سلاح بغير ترخيص، وإحراز الثاني بغير ترخيص سلاح أبيض "مطواة".

وقالت المجني عليها "م.ح" في تحقيقات النيابة إنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بدلوف المتهمين عليها، وأشهرا سلاحين أبيضين بوجهها فوقع الرعب بها، وما أن ظفرا بها حتى أمسكاها وقيدا يديها وقدميها بالحبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتعديا عليها باللكم والتهديد بالإيذاء باستخدام الأسلحة البيضاء، وتمكنا بهذه الوسيلة القسرية من شل مقاومتها والاستيلاء على المصوغات الذهبية.

وقال معاون مباحث قسم شرطة المرج إن تحرياته السرية دلت على صحة واقعة قيام المتهمين بسرقة المجني عليها كرها عنها على نحو ما شهدت به بالتحقيقات، وأنه بضبط المتهم الأول نفاذا لقرار الضبط والإحضار الصادر بحقه، أقر بارتكابه الواقعة، كما أقر خلال التحقيقات بارتكابه الجريمة كما ورد بالتحقيقات، وتعرفت الشاهدة - المجني عليها - على المتهم الأول في تحقيقات النيابة العامة.



