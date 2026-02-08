رئيس وزراء التشيك يؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15 عاما

قال رئيس وزراء التشيك أندريه بابيش، اليوم الأحد، إنه يؤيد حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأطفال دون 15 عاما، في وقت تعتزم فيه دول أوروبية عددها آخذ في التزايد فرض قيود مماثلة.

وتدرس دول من بينها إسبانيا واليونان وبريطانيا وفرنسا اتخاذ مواقف أكثر صرامة بشأن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي؛ بسبب المخاوف بشأن الآثار السلبية المحتملة على الأطفال، وذلك بعد أن أصبحت أستراليا أول دولة تحظر الوصول إلى هذه المنصات لمن دون 16 عاما في ديسمبر الماضي.

وأضاف بابيش، في رسالة فيديو نشرها على عدد من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم الأحد، دون الخوض في مزيد من التفاصيل: «أؤيد ذلك لأن الخبراء الذين أعرفهم يقولون إن الأمر له ضرر بالغ على الأطفال. يجب علينا حماية أطفالنا».

وفي وقت لاحق من اليوم، صرح كاريل هافليتشيك، النائب الأول لرئيس الوزراء، لبرنامج حواري تلفزيوني على قناة «سي. إن. إن. بريما نيوز» الخاصة، أن مجلس الوزراء يدرس بجدية اقتراح فرض حظر.

وأضاف أنه في حال قرر المجلس المضي قدما في هذا الأمر، فسيجري اقتراح تشريع خلال العام الجاري.

واقترحت إسبانيا واليونان الأسبوع الماضي، حظر استخدام الصغار لوسائل التواصل الاجتماعي، في ظل اتخاذ أوروبا لموقف أكثر صرامة تجاه التكنولوجيا التي يرى البعض أنها مصممة لتسبب الإدمان.

وأثارت الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، غضب الملياردير إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، المعروفة سابقا باسم «تويتر».

وتدرس بريطانيا فرض حظر على غرار أستراليا، بينما تعمل فرنسا على وضع تشريع لحظر استخدام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي.

وتبحث الحكومات والهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم تأثير الوقت الذي يقضيه الأطفال أمام الشاشات على نموهم وسلامتهم العقلية.

ومحليًا، تعمل الحكومة المصرية على إعداد مشروع قانون يضع ضوابط لاستخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية الأطفال من المخاطر النفسية والسلوكية المرتبطة بالاستخدام المبكر للهواتف المحمولة والتطبيقات الرقمية.

ويستند المشروع إلى دراسة التجارب الدولية، التي حددت سنًا للحد من استخدام الأطفال للهواتف.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد دعا على هامش الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة المصرية، إلى نشر الوعي بين المواطنين حول استخدام الأطفال للهواتف، مؤكدًا أهمية إعداد خطة متكاملة تشمل الحكومة والبرلمان لمواجهة هذه القضية.

وأضاف الرئيس السيسي، أن دولًا مثل أستراليا وبريطانيا، أصدرت تشريعات تحد أو تمنع استخدام الهواتف للأطفال تحت سن معين، مشددًا على ضرورة دراسة هذه التجارب للاستفادة منها بما يتوافق مع الظروف المحلية المصرية