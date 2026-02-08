الثلوج الكثيفة تتسبب في تعليق الرحلات الجوية في مطار جيجو

قال مسئولون في كوريا الجنوبية، إن تساقط الثلوج الكثيف تسبب في تعليق الرحلات الجوية في مطار جيجو الدولي اليوم الأحد؛ ما تسبب في تقطع السبل بنحو 11 ألف مسافر في الجزيرة.

وتم تعليق عمليات مطار جيجو الدولي حتى الساعة 11:00 صباحا بسبب التساقط الكثيف للثلوج والرياح القوية، وفقا لما ذكرته الشركة المشغلة للمطار،

ومن بين 461 رحلة جوية، تم إلغاء 163 رحلة قادمة ومغادرة، وتم تحويل مسار 5 طائرات، مما ترك آلاف المسافرين عالقين في المطار، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقام مسئولو المطار، بنشر مركبات إزالة الثلوج لتنظيف المدرجات، ولكن من المتوقع أن تظل عمليات الطيران معطلة حتى بعد استئناف الخدمات بسبب استمرار العاصفة الثلجية.

وصدر تحذير من تساقط ثلوج كثيفة في المناطق الجبلية بجزيرة جيجو.

وأفاد مسئولو الأرصاد الجوية، بأن المناطق القريبة من جبل هالا شهدت تساقط ثلوج بلغ 5ر21 سنتيمترا خلال الـ 24 ساعة الماضية حتى ظهر اليوم.