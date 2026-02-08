افتتاح معرض رغبة مجردة بجاليري ضي المهندسين لأعمال 8 فنانين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

افتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل، والفنان سامي البلشي، مساء اليوم الأحد، بجاليري ضي المهندسين، معرض "رغبة مجردة" ويضم أعمال 8 فنانين.

ويستمر المعرض حتى 28 فبراير الجاري، ويضم أعمال الفنانين عماد عبدالوهاب، هند الفلافلي، وليد جاهين معتز كمال، لينا أسامة، ريهام ماهر، هبه يوسف، عامر علي، وبه 28 عملا فنيا.

المعرض تنظمه الفنانة يارا العريني، وألقت أستاذ الطب النفسى واستشاري العلاقات الزوجية الدكتور منى رضا، بعد الافتتاح، محاضرة عن موضوع المعرض وقدمت تحليلا نفسيا لأعماله.

وقالت الفنانة يارا العريني، إن "رغبة مجردة" مشروع فني يستكشف الأبعاد النفسية والاجتماعية، قائلة: "نحن أمام انطلاق الجزء الثاني من (رغبة مجردة) في معرض ضى للفنون تحت إشراف الناقد التشكيلي هشام قنديل".

والمعرض فكرة أخصائي العلاج النفسي الإكلينيكي محمد الويشي، حيث قامت يارا العريني بكتابة النص وتنظيمه، وتبنته مؤسسة أتيليه العرب للثقافة والفنون.