علقت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على الموجة الحارة التي ضربت مصر خلال الأيام الماضية، قائلة: "هي غير طبيعية في هذا الوقت من السنة".

وقالت خلال مداخلة هاتفية على برنامج "كلمة أخيرة" المذاع عبر قناة "المحور"، إن شهر فبراير يمثل ذروة فصل الشتاء، والمشهور بانخفاضات ملحوظة في درجات الحرارة، مضيفة أن تغيير منظومة التوزيعات الجوية، هي المؤثرة ارتفاع درجات الحرارة نحو الأجواء الربيعية والصيفية، وإثارة الأتربة والرمال.

وأوضحت أن الفارق بين التوزيعات الجوية المعتادة في هذه الفترة سنويًا والتي نشهدها حاليًا، نتيجة للتغيرات المناخية، والتي تغييرت من المنخفضات الجوية والكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا، إلى مرتفعات جوية في طبقات الجو العليا وكتل هوائية صحراوية.

وأضافت أن دول المغرب العربي تعاني أيضًا من تبعات التغيير المناخي، مشيرة إلى الفيضانات والعواصف التي ضربت بعض مناطق المغرب، والجزائر، وليبيا.

وتابعت: "التغيرات المناخية موجودة ومؤثرة في كل دول العالم، الاحترار العالمي والملوثات اللي عملت احتباس حراري واحترار عالمي غيرت منظومة التوزيعات الضغطية".

وأشارت إلى ارتفاع درجات الحرارة على مدار هذا الأسبوع والتي بلغت ذروتها الأحد لتسجل في القاهرة الكبرى 29 درجة مئوية نهارًا _أعلى من المعدل الطبيعي بـ9 درجات_، مضيفة أنها تراجعت لتسجل 27 درجة مئوية والتي ستنخفض تدريجيًا لنهاية الأسبوع.

وتابعت: "رغم الانخفاض اللي بيحصل في الحرارة تظل أعلى من المعدلات الطبيعية".

ولفتت إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستنخفض غدًا لـ25 درجة مئوية، موضحة أنها لا تزال أعلى من المعدل الطبيعي الذي من المفترض ألا يتجاوز الـ20 درجة مئوية.

وذكرت أن درجات الحرارة ستعاود الارتفاع يوم الجمعة وحتى منتصف الأسبوع القادم، بعد انخفاضها يومي الأربعاء والخميس لتتراوح بين الـ22 والـ23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى.

وحذّرت من الأتربة والرمال المثارة خصوصًا يومي الجمعة والسبت القادمين، في ظل توقعات بنشاط لرياح مثيرة لها غدًا، قائلة: "طول ما الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا جاية من أماكن صحرواية، أول ما سرعات الرياح بتزيد دا بيؤدي للأتربة والرمال المثارة".

ونصحت المواطنين بالاعتدال في ارتداء الملابس، وارتداء الكمامات خصوصًا لمرضى الحساسية الصدرية، محذّر من نشاط الشبورة المائية غدًا، وموضحة أهمية القيادة الأمنة.

وعلقت قائلة: "اللي هأكد عليه إن إحنا مازلنا في فصل الشتاء لحد 20 مارس ويمكن بعده وارد يكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة".