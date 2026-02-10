لاريجاني يصل مسقط لمناقشة المحادثات غير المباشرة بين إيران وأمريكا

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، إلى العاصمة العمانية مسقط، اليوم الثلاثاء.

وخلال زيارته إلى مسقط، سيلتقي المسئول الأمني الإيراني البارز، السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، ووزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، ومسئولين رفيعي المستوى من السلطنة، لإجراء محادثات تبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، تستعرض الزيارة المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، التي تتوسط فيها سلطنة عمان، استكمالا للمحادثات التي يجريها وزير الخارجية عباس عراقجي.

ومن بين الموضوعات التي ستطرح خلال الاجتماعات المتوقعة، تبادل وجهات النظر حول سير هذه المحادثات، وتقييم الدور البنّاء الذي تضطلع به مسقط في هذا الصدد، ودراسة آفاق استمرار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أجرتا جولة جديدة من المحادثات الأسبوع الماضي في عُمان.

وأشار عراقجي، في كلمة ألقاها، يوم الأحد، أمام دبلوماسيين خلال قمة في طهران، إلى أن إيران ستتمسك بموقفها القاضي بضرورة السماح لها بتخصيب اليورانيوم، وهي نقطة خلاف رئيسية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أمر بقصف مواقع نووية إيرانية في يونيو خلال الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل.