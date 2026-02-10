غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية

استشهد ثلاثة أشخاص في غارات شنها الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين على غرب مدينة غزة، وفقا لما أفادت به إدارة المستشفى الذي استقبل الضحايا.

وأفاد مستشفى الشفاء بوقوع هذه الوفيات في ظل وقف إطلاق النار المطبق منذ أشهر، والذي شهد استمرارا للقتال.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي اليوم الإثنين إنه قصف أهدافا ردا على تعرض قواته لإطلاق نار في مدينة رفح الجنوبية، وهو ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يضرب الأهداف "بطريقة دقيقة".

يأتي وقف إطلاق النار المستمر منذ أربعة أشهر، والمدعوم من الولايات المتحدة، بعد مفاوضات متعثرة، وتضمن قبول إسرائيل وحماس بخطة مكونة من 20 نقطة اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل. وكان ترامب قد صرح حينها بأن هذه الخطة ستؤدي إلى "سلام قوي ودائم ومستدام".