ترامب: إما أن نتوصل إلى اتفاق مع إيران أو سنضطر إلى اتخاذ إجراء قاس للغاية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يدرس إرسال مجموعة حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط استعدادا لتدخل عسكري محتمل إذا فشلت المفاوضات مع إيران.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن ترامب قوله: "إما أن نتوصل إلى اتفاق، وإما سنضطر إلى اتخاذ إجراء قاس للغاية كما فعلنا في المرة السابقة"، في إشارة إلى الضربة التي وجهتها الولايات المتحدة إلى مواقع نووية إيرانية في يونيو الماضي.

وتوقع الرئيس الأمريكي عقد الجولة الثانية من المحادثات مع إيران في الأسبوع المقبل، وذلك في أعقاب الجولة الأولى التي استضافتها مسقط يوم الجمعة الماضي.

وقال ترامب: "لدينا أسطول يتجه إلى هناك، وقد ينضم إليه أسطول آخر"، مضيفا أنه يفكر في إرسال مجموعة حاملة طائرات قتالية أخرى.