مسام السعودي ينزع 3166 لغمًا من الأراضي اليمنية في أسبوع

تمكَّن مشروع (مسام) السعودي من انتزاع (3166) لغمًا في مختلف مناطق اليمن في الأسبوع الأول من شهر فبراير الجاري.



وقال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام" مسام" في بيان له اليوم الاثنين، إن الـ 3166 لغمًا التي تم نزعها منها 5 ألغام مضادة للأفراد، و1027 لغمًا مضادًا للدبابات، و2134 ذخيرة غير منفجرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 540671 لغمًا، زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.