شرطة بالي تضبط شبكة قمار عبر الإنترنت يديرها هنود وتقبض على 39 شخصا

ألقت شرطة بالي، القبض على شبكة قمار عبر الإنترنت يديرها هنود من فيلتين في المقاطعة، وتم القبض على 39 شخصا جميعهم هنود أثناء عملية للشرطة.

وقال دانييل أديتياجايا كبير مفتشي شرطة بالي، في مؤتمر صحفي: "بعد تحقيق متواصل، حددنا هوية 35 فردا كمشتبه بهم، بينما ظل الأربعة الآخرون شهودا"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

وقال إن عمليات القبض على المشتبه بهم جرت عقب تحقيق مكثف أجرته وحدة تحقيق في الجرائم السيبرانية التابعة للشرطة المحلية، استهدف شبكة يشتبه في إدارتها أنشطة قمار إلكتروني داخل المقاطعة.

وأفاد المفتش العام أديتياجايا، بأنه في 15 يناير، رصد عناصر دوريات الأمن السيبراني حسابا على تطبيق إنستجرام كان يروّج لمنصة القمار الإلكتروني "رام بيتينج إكستشينج".