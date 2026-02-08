تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل في باكيات عدد من المحلات أمام محطة مترو المرج الجديدة، بعد نحو ساعة ونصف من اشتعال النيران التي التهمت المحلات بالكامل.

واندلع الحريق من فرن مخبوزات داخل إحدى الباكيات، ثم امتد إلى 4 محلات أخرى، هي اثنين سوبر ماركت ومحل موبايلات، وفرن آخر للعيش البلدي.

وتحوي المنطقة أمام محطة المرج الجديدة عدد كبير من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى عدد من الباكيات المرخصة بين محطة مترو المرج الجديدة ومحطة قطار المرج شبين القناطر.



واستمع رجال المباحث لأقوال أصحاب المحلات، حيث كشفت التحريات الأولية، أن الحريق نشب بسبب انفجار أنبوبة غاز داخل أحد المحلات، ما أدى إلى امتداد النيران للمحال المجاورة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا أفاد باندلاع حريق هائل بمحلات بجوار محطة مترو المرج الجديدة، وهي المحلات التي اندلع فيها الحريق.

وهرعت قوات الحماية المدنية بالقاهرة بناء على تعليمات اللواء الدكتور محمد الشربيني مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة.