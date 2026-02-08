أوكرانيا تفرض عقوبات على موردين أجانب لمكونات صواريخ روسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه سيفرض عقوبات على عدد من الشركات الأجنبية المصنعة لمكونات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تستخدمها روسيا في هجماتها على بلاده.

وكتب زيلينسكي، على «إكس»، أن «إنتاج هذه الأسلحة سيكون مستحيلا دون المكونات الأجنبية الضرورية التي يواصل الروس الحصول عليها عبر التحايل على العقوبات».

وأضاف: «سنفرض عقوبات جديدة، تحديدا على الشركات الموردة للمكونات ومصنعي الصواريخ والطائرات المسيرة...وقعت على القرارات ذات الصلة».

وبحسب مرسومين أصدرتهما الرئاسة الأوكرانية، تستهدف العقوبات عدة شركات صينية وشركات من الاتحاد السوفيتي السابق والإمارات وبنما.

ورغم المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب الدائرة منذ نحو أربعة أعوام، صعدت روسيا بشكل حاد من نطاق هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة على أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية، وركزت هجماتها على قطاعي الطاقة والخدمات اللوجستية.

وذكر زيلينسكي، على منصة «إكس» أن روسيا أطلقت خلال الأسبوع الماضي، ما يربو على ألفي طائرة مسيرة هجومية، و1200 قنبلة جوية موجهة، و116 صاروخا من أنواع مختلفة على مدن وقرى أوكرانية.

وأدت الهجمات على محطات توليد الكهرباء والمحطات الفرعية إلى انقطاع التيار الكهربائي والتدفئة عن مناطق بأكملها، واستمرت بعض انقطاعات التيار في العاصمة كييف لمدة وصلت إلى 20 ساعة.

وقال زيلينسكي إنه فرض أيضا عقوبات على القطاع المالي الروسي وهيئات تقدم الدعم لسوق العملات المشفرة وعمليات التعدين الروسية.