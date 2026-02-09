أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه وغضبه من الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر تراكم القمامة والحيوانات النافقة عند سور منطقة الأهرامات بالجيزة.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»: «الفيديو المتداول عند سور الأهرامات عصبني، المشهد لا يليق أبدا بأهم منطقة أثرية في العالم»، مشيرا إلى أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات لتطوير المنطقة وبناء المتحف المصري الكبير.

وشدد أن هذا المشهد يسيء لكل تلك الجهود المبذولة، قائلا: «لا يليق أننا نعمل مقلب قمامة وحيوانات نافقة عند سور الأهرامات».

واستعرض لقطات من الفيديو تظهر السياح يمرون بجوار أكوام القمامة الملاصقة للسور، قائلا: «السياح معديين على المشاهد البشعة دي.. والله لا يليق.. المشهد ده يقلب الدنيا».

وتساءل عن دور المسئولين في المحافظة والحي، قائلا: «مين مسئول عن ده؟ محدش بيبص؟ محدش بيشوف؟ المسئول مخرجش من مكتبه يلف لفة ويشوف المشهد السيئ ده؟، هل هذا يليق في أهم منطقة في العالم؟ والله عيب».

ووجه نداء للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، مطالبا بمحاسبة المسئول عن الحي، قائلا: «يا سيادة المحافظ اسأل المسئول عن الحي ده سؤال واحد: أنت آخر مرة نزلت المنطقة دي إمتى؟».

وأشار إلى أن المشهد تراكمات ليست وليدة اليوم، مشددا أنها نتاج «شهور وسنوات مفيش متابعة»، محذرا من أن الوضع يمثل خطرا على البيئة والصحة العامة للمواطنين القاطنين في المنطقة، فضلا عن تأثيره السلبي على السياحة.