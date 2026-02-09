التحقيق مع عنصرين غسلا 40 مليون جنيه حصيلة اتجار بالأسلحة النارية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين – مقيمان بمحافظة القليوبية) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية – المعاملات المالية).

وقدرت أعمال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.