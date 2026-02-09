مصرع 7 وإصابة 6 فى حادث تصادم في مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقدم كل أوجه الرعاية لمصابي الحادث المروع الذى وقع فجر اليوم الاثنين بالكيلو ٥٥ بمنطقة الحرش بقرية المثانى طريق مطروح النجيلة، نتيجة تصادم سيارة أجرة بسيارة أخرى نقل مما أدى إلى اشتعالها وأسفر عن وفاة ٧ أشخاص وإصابة ٦ آخرين.

كان تم الدفع بـ٦ سيارات إسعاف فور تلقي البلاغ في الساعة ٤:٣٨ صباحا، وتم نقل ضحايا الحادث إلى مستشفى النجيلة لسرعة تقديم الرعاية الطبية والعلاجية العاجلة للمصابين ونقل جثث المتوفين إلى الثلاجات لحين التعرف عليها.

وبمساعدة الأهالي والدفع بسيارة الحماية المدنية تم إطفاء الحريق وإخراج ضحايا الحادث.